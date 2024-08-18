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Спортдир «Оренбурга» жестко прошелся по судейству, Осинькина могут уволить, а Карпин опять недоволен. Что произошло после побед «Динамо» и «Ростова» в 5-м туре РПЛ

Спортдир «Оренбурга» жестко прошелся по судейству, Осинькина могут уволить, а Карпин опять недоволен. Что произошло после побед «Динамо» и «Ростова» в 5-м туре РПЛ

Карпин остался недоволен волевой победой своего "Ростова" над "Оренбургом". Фото: ФК «Ростов» Программа пятого тура РПЛ началась с очень вязкого и тяжелого матча «Динамо» — «Крылья Советов», а продолжилась голевой перестрелкой «Ростова» и «Оренбурга».

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