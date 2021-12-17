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Рязанские активисты попросили мэрию обнародовать проект реконструкции кинотеатра «Октябрь»

Рязанские активисты попросили мэрию обнародовать проект реконструкции кинотеатра «Октябрь»

Напомним, ранее мэрия сообщила о реконструкции здания под постом на странице губернатора. Активисты попросили администрацию рассказать, в чём заключается упомянутая «модернизация фасада» и вынести проект на обсуждение экспертного сообщества.

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