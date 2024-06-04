Профессор Ямпольский: Создание общего ИИ может лишить человечество будущего

Создание искусственного интеллекта, превосходящего человеческий, может лишить человечество будущего. Об этом во время общения с журналистом Лексом Фридманом заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский.
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