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Профессор Ямпольский: Создание общего ИИ может лишить человечество будущего

Профессор Ямпольский: Создание общего ИИ может лишить человечество будущего

Создание искусственного интеллекта, превосходящего человеческий, может лишить человечество будущего. Об этом во время общения с журналистом Лексом Фридманом заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский.

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