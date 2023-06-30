Разведка Британии MI-6: Русская армия начнет наступление на Украине 11 июля

Британская разведка MI-6 проинформировала, что дела у украинской армии в контрнаступлении идут плохо и, если ВСУ не добьются значительного успеха до очередного саммита НАТО, то ВС РФ перейдут в свое наступление, сообщает портал "Свободная пресса".