Сегодня стартовал сериал, снимавшийся в Астраханской области

Ему прочат успех не меньший, чем у сериала «Слово пацана». 5 июня на онлайн-платформах страны представлена премьера 8-серийного криминально-комедийного сериала «На автомате», который практически полностью снимался на территории Астраханской области летом и осенью прошлого года.
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