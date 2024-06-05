Сегодня стартовал сериал, снимавшийся в Астраханской области

Ему прочат успех не меньший, чем у сериала «Слово пацана». 5 июня на онлайн-платформах страны представлена премьера 8-серийного криминально-комедийного сериала «На автомате», который практически полностью снимался на территории Астраханской области летом и осенью прошлого года.