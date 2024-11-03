В бундестаге потребовали отчета от кабмина из-за военных ФРГ на Украине

Депутаты Бундестага от политической партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW) обратились с официальным запросом к правительству ФРГ, касающимся предполагаемого присутствия немецких военных на Украине.
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