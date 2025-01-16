Посол Ирана рассказал о характере будущего договора с Россией

Договор о стратегическом партнерстве, который планируют заключить Россия и Иран, будет носит всеобъемлющий характер, а не военный, как это пытаются преподнести западные СМИ, заявил посол Ирана в России Казем Джалали 16 января РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии