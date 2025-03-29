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270 прудов подготовят к летнему сезону в столице

В Москве 270 прудов подготовят к летнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамент жилищно-коммунального хозяйства города (ДЖКХ города Москвы), информирует «Агентство городских новостей «Москва».

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