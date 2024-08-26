Рекордный удар после решения Путина: В небе "сотня ракет и сотня Гераней". Поражены особые объекты в Киеве и Львове

Почти вся Украина внезапно полыхнула под ударами русских ракет и дронов. С 8 утра практически без перерыва продолжается налёт по военным и энергетическим объектам противника, наша авиация успевает только дозаправиться и снова в бой.
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