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Царьград

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Трагедия на трассе "Сибирь": погибло 2 водителя, МЧС борется с пожаром

Трагедия на трассе "Сибирь": погибло 2 водителя, МЧС борется с пожаром

На автодороге "Сибирь" в районе поселка Алзамай произошло столкновение трех грузовиков, в результате которого два водителя погибли, один пострадал.

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