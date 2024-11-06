Может ли ИИ решить проблемы, с которыми сталкиваются майнеры?

Майнинг Биткоина сталкивается с серьезными проблемами, судя по квартальным отчетам компаний. Несмотря на росту курса BTC, затраты ферм тоже увеличиваются, а нестабильность рынка пока не позволила майнерам выйти из убытка, который длится с момента криптозимы.