Может ли ИИ решить проблемы, с которыми сталкиваются майнеры?

Майнинг Биткоина сталкивается с серьезными проблемами, судя по квартальным отчетам компаний. Несмотря на росту курса BTC, затраты ферм тоже увеличиваются, а нестабильность рынка пока не позволила майнерам выйти из убытка, который длится с момента криптозимы.
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