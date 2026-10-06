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Царьград

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Синоптики назвали сроки ледостава на реках Севера России

Синоптики назвали сроки ледостава на реках Севера России

Синоптики Северного УГМС рассчитали, что первым во второй декаде октября покроется льдом бассейн Усы, а на Сухоне, Северной Двине, Ваге и Онеге ледостав ожидается во второй декаде ноября.

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