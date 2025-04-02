Москва и Кишинев на грани разрыва дипотношений: Молдова атаковала миротворческий механизм в ПМР

Накануне Молдова объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства России. Кишинев полагает, что российская дипмиссия помогла оппозиционному депутату парламента РМ Александру Нестеровскому, осужденному на 12 лет заключения, бежать в Приднестровье.
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