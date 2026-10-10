Сотни дронов, раненые и разрушения: подробности ночной атаки ВСУ на Ростов

В ночь на 10 октября силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, за ночь военные уничтожили и подавили более 100 БПЛА.
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