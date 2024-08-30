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Алексей Матеевич – поэт воспевший родной язык

Алексей Матеевич (27 марта 1888, Кэйнары − 24 августа 1917, Кишинёв) − священник-поэт и поэт-священник, который задушевно воспевал горе и надежду молдаван, восхвалял молдавский язык, компетентно написал о славянских влияниях на родной язык.

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