Алексей Матеевич – поэт воспевший родной язык

Алексей Матеевич (27 марта 1888, Кэйнары − 24 августа 1917, Кишинёв) − священник-поэт и поэт-священник, который задушевно воспевал горе и надежду молдаван, восхвалял молдавский язык, компетентно написал о славянских влияниях на родной язык.
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