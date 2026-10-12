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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Во вьетнамском курортном городе Нячанг нашли целый район, где живут российские пенсионерки

Во вьетнамском курортном городе Нячанг нашли целый район, где живут российские пенсионерки

Пожилые россиянки выбирают вьетнамский курорт для зимовки и длительного проживания Нячанг во Вьетнаме все чаще становится точкой притяжения для российских пенсионеров, желающих провести зиму в теплом климате.

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