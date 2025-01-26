Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Чтобы сидело и кивало головой»: как Зеленского будут принуждать к миру

«Чтобы сидело и кивало головой»: как Зеленского будут принуждать к миру

 «У нас не горит»: генерал Попов спрогнозировал нескорое начало мирных переговоров После прихода к власти Дональда Трампа, который пообещал уже в начале своего президентского срока прекратить конфликт на Украине, многие замерли в ожидании начала или срыва этого процесса.

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