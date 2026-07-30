РИА Новости/Алексей Никольский Решение Пентагона включить российские вузы в список организаций, представляющих угрозу нацбезопасности США, свидетельствует о странном понимании Вашингтоном вопросов безопасности.
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