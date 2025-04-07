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Царьград

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Генералы посыпались: Погоны срывают с одного за другим

Генералы посыпались: Погоны срывают с одного за другим

Генералы в США посыпались, погоны срывают с одного за другим. Так, вслед за генералом Тимоти Д.Хо в отставку был отправлен командующий Командования информационных операций ВМС США Кристофер Джонсон.

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