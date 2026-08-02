Экс-помощница Зеленского Мендель решилась и призналась. Теперь ясно, почему Макрон помогает.Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель выдала новую порцию признаний о своём экс-шефе.
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