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Царьград

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Почему Макрон помогает Киеву: Бывший пресс-секретарь Зеленского решилась на признание

Почему Макрон помогает Киеву: Бывший пресс-секретарь Зеленского решилась на признание

Экс-помощница Зеленского Мендель решилась и призналась. Теперь ясно, почему Макрон помогает.Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель выдала новую порцию признаний о своём экс-шефе.

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