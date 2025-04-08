Названа сумма, которую Европа потратила на закупку оружия в США

Американский военно-промышленный комплекс переживает бум в связи украинским конфликтом. Генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, заявил, что продажи американского оружия выросли в семь раз (на 600%), а европейские заказы достигли астрономической суммы в 265 миллиардов долларов.
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