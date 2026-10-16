max.ru/Западное МСУТ СК России Неизвестные бросили кирпич в окно электрички на перегоне между станциями Щукинская и Стрешнево в Москве, пострадала пассажирка.
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