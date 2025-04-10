Выяснилось, кто может рассчитывать на надбавку пенсии с мая

Об этом рассказали в Минюсте России Пенсионеры, имеющие страховую пенсию по старости, после достижения 80 лет получают удвоенную фиксированную часть пенсии, рассказала RT сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
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