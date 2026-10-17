Кэти Закария, покинувшая пост пресс-секретаря Белого дома, впервые прокомментировала свой уход. Она заявила, что для нее было честью работать на Дональда Трампа.
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