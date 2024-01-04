Условия урегулирования украинского конфликта будет диктовать Россия и никто иной. Уверенность в этом высказывают всё больше стран Запада – новое заявление прозвучало громко и официально.
Условия будет ставить Россия. Неудобная правда просочилась в мир
Комментарии
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людмила иванова
гарибян сусанна: Браво,браво,браво! Чистить властные коридоры от предателей
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14 час.
Геннадий Сидоров
Спасибо Вам за правильные слова,Полностью с Вами согласен!
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13 час.
Liudmila Kosteley
Пока НЕ УБЕРЁТЕ США с НАШЕГО КОНТИНЕНТА, это БЕСПОЛЕЗНО, что-либо делать. У США ЦЕЛЬ. ОСТАВИТЬ ВОЙНУ у НАС, чтобы к ним не перешла. А АНГЛИЮ ЗАТКНУТЬ, раз и НАВСЕГДА, чтобы не делала ПАКОСТИ!
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9 час.
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