Условия будет ставить Россия. Неудобная правда просочилась в мир

Спасибо Вам за правильные слова,Полностью с Вами согласен!

Liudmila Kosteley

Пока НЕ УБЕРЁТЕ США с НАШЕГО КОНТИНЕНТА, это БЕСПОЛЕЗНО, что-либо делать. У США ЦЕЛЬ. ОСТАВИТЬ ВОЙНУ у НАС, чтобы к ним не перешла. А АНГЛИЮ ЗАТКНУТЬ, раз и НАВСЕГДА, чтобы не делала ПАКОСТИ!