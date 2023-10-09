Россия оценила "великодушное" предложение Армении, присоединившейся к "охотникам за Путиным"

По мнению Михаила Галузина, относиться серьёзно к идее Еревана о двустороннем договоре нельзя. Ратифицировав Римский статут, Армения сделала недружественный шаг в адрес России3 октября Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который, по словам замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, является откровенной прозападной структурой.