Театр абсурда
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Театр абсурда

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Власти решили бороться с разводами в России увеличением пошлины в восемь раз

Власти решили бороться с разводами в России увеличением пошлины в восемь раз

Avia.pro - СМИ Итак, дорогие читатели, приготовьтесь к новому витку в борьбе за семейные ценности в России! Власти, видимо, решили, что если не могут улучшить жизнь граждан, то хотя бы сделают развестись дороже.

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