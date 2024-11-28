Турсливки приглашают на празднование Нового года

Традиционная предпраздничная встреча коллег из туристической сферы нашей страны и дружественных государств «New Year’s Diamond Night» в этом году состоится в 7-ой раз и пройдет в Москва-Сити! ПРОГРАММА ВЕЧЕРА: 19:00 — Регистрация гостей * Именные бриллианты, welcome-Prosecco и печенье с предсказаниями; * Пресс-волл и профессиональная фотосессия; 20:00 — Официальное открытие Праздничный банкет и награждение лучших дилеров памятными дипломами; 21:00 — Возвращение легендарной премии TURSLIVKI PEOPLE AWARDS’24 — народная премия состоится вновь спустя 5 лет! 21:30 — Развлекательная программа Живой вокал, зажигательные конкурсы и караоке для всех гостей; 00:00 — Встречаем Новый 2025 год! Шампанское, праздничный торт, шарики желаний и дискотека до утра с караоке! МЕНЮ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: Включено: холодные и горячие закуски, салаты, горячее блюдо, алкоголь (брют, белое сухое вино, виски) и безалкогольные напитки.