Путин и Моди конструктивно обсудили тему Украины, заявил Песков

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди конструктивно обсудили тему Украины в ходе встречи в узком составе, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии