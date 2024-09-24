Инфекционист Поздняков: грипп в отличие от ОРВИ начинается внезапно

Отличие гриппа от обычной острой респираторно-вирусной инфекции в том, что он начинается резко. Об этом рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
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