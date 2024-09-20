В Сочи открылась новая площадка для юнармейцев В лицее №59, расположенном в Адлерском районе, открылось новое пространство для участников всероссийского движения юнармейцев.
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В Сочи открылась новая площадка для юнармейцев В лицее №59, расположенном в Адлерском районе, открылось новое пространство для участников всероссийского движения юнармейцев.