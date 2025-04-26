Как разрушали СССР: Чернобыльский удар

Словосочетание «мирный атом» прочно вошло в сознание советских людей. Тому имелось немало оснований: уже четверть века споро ломал льды атомоход «Ленин», быстрыми темпами развивались радиационные медицина, дефектоскопия и другие отрасли науки и техники, где атом успешно ставили в производственную упряжку.