Как разрушали СССР: Чернобыльский удар

Словосочетание «мирный атом» прочно вошло в сознание советских людей. Тому имелось немало оснований: уже четверть века споро ломал льды атомоход «Ленин», быстрыми темпами развивались радиационные медицина, дефектоскопия и другие отрасли науки и техники, где атом успешно ставили в производственную упряжку.
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