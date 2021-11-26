+1

11 подписчиков

В Госдуме готовы поддержать запрет на показ сцен с сексуальными девиациями в фильмах и сериалах: Новости ➕1, 26.11.2021

В Госдуме готовы поддержать запрет на показ сцен с сексуальными девиациями в фильмах и сериалах: Новости ➕1, 26.11.2021

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей согласились поддержать законопроект, запрещающий показ сцен с какими-либо сексуальными девиациями в фильмах и сериалах в интернете.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх