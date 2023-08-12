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Дина Аверина пропустила Игры стран СНГ из-за проблем со спиной

«Мы это [решение] с Ириной Александровной Винер приняли сразу же после Кубка сильнейших, который проходил в Москве.

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