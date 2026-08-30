Советник главы киевского режима Сергей Бескрестнов "Флэш" жаловался, что «Рассвет» станет серьёзной проблемой для украинской армии.
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куев должен гореть 24/7 и монголов еще надо позвать, вспомнить былое...
"«Решение я вижу лишь одно направить все силы на создание РЭБ против "Рассвет". Пока есть время. Я считаю эту задачу приоритетной для себя»" (цы)
Нучо... Валяй, электронщик. Созидай... систему.
Новый анекдот: хiхлы что-то сами созиднули, а не слиговали у "вечно пьющего ленивого соседа". Хлопчата бумажные, - да вам даже сало свиньи созидали. А у вас у самих - своего ничего нет. (голосом Папанова) Ты голодранец, бггг.
« «Каким образом МСЭ помешает спутникам России пролетать над Украиной и передавать сигнал на Землю, Сибига не сообщил. Ничего, уже через несколько месяцев “Рассвет” будет работать над Украиной долго и стабильно, и вот тогда противник увидит настоящее возмездие. А когда “Рассвет” будет работать над Украиной хотя бы шесть часов в сутки, мы этих сусликов загоним по норам в Карпаты. Они забудут, что такое спокойный сон, подъем по будильнику и отсутствие пугливых взглядов в небо», — считают авторы паблика «НгП раZVедка». »
Хохлы - твари продажные. Чем меньше их будет, тем чище будет воздух
« МИД Украины потребовал от ООН запретить российским спутникам летать над Незалежной » И каким образом ООН запретит российским спутникам летать над Укрорейхом ? Совсем офуели в стране невыученных уроков.
Надо быть последовательными и правдивыми ,когда пользовались "Старлинком " над территорией России для нанесения ударов никому не предъявляли притензии и требование запретить этим пользоваться ,а теперь завыли ?Да ,чем больше я узнаю нынешнюю власть на Украине ,тем больше презираю их ....
наконец то на 5 год взялись...
И опять - " А нам то за Шо?"
Надо же быть такими тупыми.Необходимо как можно быстрее заканчивать со свиностаном,его не должно быть совсем,т.к. йододефицитные не лечатся.