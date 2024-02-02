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ЦИК уведомил Баташева и Русских о недостатках в документах для регистрации

ЦИК уведомил Баташева и Русских о недостатках в документах для регистрации

Известия/Дмитрий Коротаев Центризбирком России направил Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявлении недостатков в документах, предоставленных ими для регистрации кандидатами на должность президента РФ.

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