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Россия и Китай ответными санкциями нанесут США и Европе смертельный удар

Россия и Китай ответными санкциями нанесут США и Европе смертельный удар

Константин Смирнов: «Москва и Пекин могут остановить весь ВПК в странах Запада, потому что без наших поставок они ничего не сделают» Михаил Зубов Михаил Зубов Пекин ввёл ограничения на экспорт в США и Европу компонентов для создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Комментарии
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Балу -
Может быть уже хватит быть ответственными партнёрами для тех, кто нас за людей не считает?... Давно пора перекрыть пиндосам кислород там, где у них никакой подпитки нет...
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12 час.
Сергей
и не только им....
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10 час.
Семен Демин
Это сделают, когда будет возможность полностью обезопасить себя от ответного удара.
Ответить
4 час.

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