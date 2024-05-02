Киевские силовики нагрянули с обысками к митрополиту УПЦ Луке

Киевские силовики нагрянули с обысками к епископу канонической Украинской православной церкви. Священнослужителя Луку, митрополита Запорожского и Мелитопольского, подозревают в разжигании межрелигиозной розни и поддержке специальной военной операции России.
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