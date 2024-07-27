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Царьград

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AA: Россия может жёстко ответить на военные контакты Польши и Украины

AA: Россия может жёстко ответить на военные контакты Польши и Украины

В Anadolu уверены, что Россия не потерпит военные контакты Варшавы и КиеваМинистр иностранных дел Радослав Сикорский Польши говорил, что он поддерживает идею об обучении украинских солдат на польской территории.

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Комментарии
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Ed Red
Интересно, те кто пишут эти и им подобные строки, в состоянии осознать до какой степени достал и раздражает этот красно-линейчатый треп?
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