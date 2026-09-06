«Будем учиться у вас!»: Казань приняла эстафету Всемирных игр кочевников

В Кыргызстане завершились VI Всемирные игры кочевников. В рамках рабочего визита в город Чолпон-Ата Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии закрытия соревнований, а также, вместе с замминистра спорта России Алексеем Морозовым, принял коокор - один из символов Игр, знаменующий передачу права их проведения Казани.
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