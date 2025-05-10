Театр абсурда
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Театр абсурда

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Kaiyi Auto представила свою новую стратегию развития на мировом рынке

Kaiyi Auto представила свою новую стратегию развития на мировом рынке

Компания Kaiyi Auto успешно провела свою Глобальную бизнес-конференцию. Тематическая конференция «SAIL FOR FUTURE», которая с размахом прошла в городе Ибинь (Китай), собрала около 200 дистрибьюторов из более чем 50 стран и регионов мира.

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