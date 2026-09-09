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Царьград

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Экс-министр связи Никифоров сбежал в ОАЭ за пару часов до ареста по делу Finiko: кто стоял за ним и мог помочь скрыться?

Экс-министр связи Никифоров сбежал в ОАЭ за пару часов до ареста по делу Finiko: кто стоял за ним и мог помочь скрыться?

Особняк на Рублёвке и этаж в Москва-Сити: что известно об активах сбежавшего экс-министра Никифорова, который успел покинуть страну за несколько часов до визита полиции.

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