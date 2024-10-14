В РПЦ назвали провокацией идею введения налога на бездетность

Инициативы по введению налога на бездетность в России — провокация, уверен председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
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