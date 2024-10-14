Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Безгрешнов
    ,, Ваш отец дьявол..."«Пришлось ввязыва...
  • Сергей Дмитриев
    Святая простота с Банковской улицы. Все онЕ такие.На Украине призва...
  • Eduard
    Запрети свое Европе воровать чужие деньги и вмешиваться!Боррель предложил...

В РПЦ назвали провокацией идею введения налога на бездетность

В РПЦ назвали провокацией идею введения налога на бездетность

Инициативы по введению налога на бездетность в России — провокация, уверен председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх