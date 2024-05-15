Гладков: беспилотники ВСУ атаковали села Грузское и Березовка под Белгородом

Борисовский район Белгородской области подвергся атаке беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил в своем Telegram-канале, что дроны атаковали села Грузское и Березовка.
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