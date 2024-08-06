«Трагедия стала спусковым крючком»: почему Великобританию охватили антииммигрантские беспорядки

Drik/Getty ImagesСегодня 539 прочитали Глава британского правительства Кир Стармер заявил, что в стране будет создана специальная государственная «армия» из обученных людей, которая будет пресекать беспорядки «по мере необходимости».
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