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Der Standard: "Контрнаступ" превратился в главный страх Запада

Der Standard: "Контрнаступ" превратился в главный страх Запада

Киевский режим и его западные кураторы больше всего боятся остановки так называемого украинского контрнаступления, а место, где оно должно было состояться, стало критической точкой для противников России.

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