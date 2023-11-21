Der Standard: "Контрнаступ" превратился в главный страх Запада

Киевский режим и его западные кураторы больше всего боятся остановки так называемого украинского контрнаступления, а место, где оно должно было состояться, стало критической точкой для противников России.
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