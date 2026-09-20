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Жозе Моуринью: «Судье 41 год, ему не хватило опыта для дерби. Это слабый арбитр, работавший только на маленьких матчах. Поздравляю судейский комитет»

Жозе Моуринью остался недоволен работой судейской бригады Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса на матче « Атлетико » – «Реал».

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