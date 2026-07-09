20-летняя девушка выбросила из окна 7 млн рублей по указанию мошенников в Волгограде. Аферисты убедили её вскрыть сейф матери и передать деньги через окно «курьеру».
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20-летняя девушка выбросила из окна 7 млн рублей по указанию мошенников в Волгограде. Аферисты убедили её вскрыть сейф матери и передать деньги через окно «курьеру».
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