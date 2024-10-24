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Выходите из доллара — и войны прекратятся

Выходите из доллара — и войны прекратятся

Владимир Путин на саммите БРИКС: «Мы, стремясь к сотрудничеству, всё-таки должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой и экономической, и финансовой системе, и может это сопровождаться и большими потрясениями, в том числе теми, которые мы наблюдаем, в частности на Ближнем Востоке».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Доллар ПРОСТО БУМАЖКА, совершенно ничем не  обеспеченная. Кроме того, постоянные злоупотребления и шантаж со стороны США и их сателлитов. Что же это за статус такой &quot;международной валюты&quot;? Никакими гарантиями не обеспечен. От слова &quot;совершенно&quot;!!
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11 час.
Sergiy Che
Вот когда БОЛЬШИНСТВО в мире начнёт относится к нему как к бумажке ничем не обеспеченной, тогда он потеряет свою власть! А то пока за эти зелёные бумажки с портретами дохлых президентов убить готовы... ну или отправить на смерть толпы отловленных ТЦК бандерлогов...
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8 час.

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