Создаваемые в России специальные противотанковые группы, которые будут противостоять присланным на Украину западным танкам, сожгут их противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Корнет», которые превосходят американские аналоги «Джавелин».
Создаваемые в России специальные противотанковые группы, которые будут противостоять присланным на Украину западным танкам, сожгут их противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Корнет», которые превосходят американские аналоги «Джавелин».
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