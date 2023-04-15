Газета Труд

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В США опасаются за «танковый кулак» ВСУ

В США опасаются за «танковый кулак» ВСУ

Создаваемые в России специальные противотанковые группы, которые будут противостоять присланным на Украину западным танкам, сожгут их противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Корнет», которые превосходят американские аналоги «Джавелин».

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